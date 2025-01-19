ХАМАС обозначил дни для освобождения заложников

В Сети распространилась информация, что палестинское движение ХАМАС намерено отпускать заложников еженедельно — по субботам, пишет РИА Новости .

«Дни освобождения заложников — по субботам, по пятницам мы будем получать списки с именами тех, кого должны освободить на следующий день», — говорится в сообщении движения.

Ранее сообщалось, что 19 января ХАМАС озвучил первые три имени заложников, которых готовы отпустить. В список попали три девушки, младшей из которых 19 лет, а старшей — 31 год.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утром 19 января заявил, что ЦАХАЛ не прекратит удары по сектору Газа до момента, пока ХАМАС не огласит список заложников. После этого стало известно точное время, когда израильские военнослужащие перестанут открывать огонь.