ХАМАС обнародовал список имен заложников для освобождения

В список заложниц, которых должны освободить в течение дня, попали три девушки в возрасте от 19 лет до 31 года.

«В рамках сделки об обмене пленными „Бригады (Иззэддина - ред.) аль-Кассама“ решили сегодня (19 января — ред.) освободить следующих заложников: Роми Гонен (24 года), Эмили Демари (28 лет), Дорон Штайнбрехер (31 год)», — говорится в документе.

Список имеет обнародовал представитель группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющейся военным крылом радикального палестинского движения ХАМАС, Абу Убайда.

Ранее сообщалось, что конфликтующие стороны достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил не останавливать удары до момента, пока ХАМАС не предоставит список заложников, подлежащих освобождению.