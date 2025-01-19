ЦАХАЛ не прекратит огонь до передачи ХАМАС списка заложников

Армия Израиля не начнет останавливать огонь в секторе Газа до момента, пока радикальное движение ХАМАС не передаст список освобожденных заложников, такое распоряжение сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет ТАСС .

«Премьер-министр провел совещание по вопросам безопасности, посвященное задержке в получении списка заложников, которые должны быть освобождены», — говорится в сообщении канцелярии Израиля.

Бойцы ЦАХАЛ должны прекратить огонь в Газе в 9:30 по московскому времени. Однако Нетаньяху дал указ не останавливать удары до момента, пока Израиль не получит от ХАМАС список заложников, которых освободят.

Ранее сообщалось, что израильская сторона официально подтвердила, что с ХАМАС заключена сделка о прекращении огня в Газе. Согласно этому договору, первых заложников планируют освободить 20 января 2025 года.