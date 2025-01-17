сегодня в 07:30

Израиль подтвердил подписание соглашения о прекращении огня с ХАМАС

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о подписании сделки об освобождении заложников и прекращении огня на территории сектора Газа с палестинским движением ХАМАС, США и Катаром, сообщает ТАСС .

Для утверждения указанного соглашения планируется созвать кабинет министров безопасности, а потом провести заседание правительства. Голосование по документу состоится 18 января.

Из-за переноса голосования освобождение первых трех заложников по сделке передвигается на 20 января. Задержка происходит из-за разногласий с ХАМАС, которые появились в конце переговоров.

Израильский портал Walla написал, что Нетаньяху сообщили о подписании документа об освобождении заложников и прекращении огня переговорной группой вечером 16 января. Это произошло в Дохе.