Озвучено точное время прекращения огня в секторе Газа

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Огонь в секторе Газа официально прекратится в 12:15 по мск

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что прекращение огня в секторе Газа наступит в 11:15 19 января — в 12:15 по московскому времени, сообщает РИА Новости .

«Согласно плану освобождения похищенных, прекращение огня в рамках первого этапа сделки по сектору Газа вступит в силу в 11.15», — говорится в сообщении.

Канцелярия Нетаньяху официально подтвердила получение от движения ХАМАС списка заложников, которые должны быть освобождены в воскресенье в рамках договоренностей о прекращении огня.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила в секторе Газа тело погибшего в 2014 году солдата Орона Шауля. Все это время движение ХАМАС удерживало его труп.