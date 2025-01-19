В секторе Газа обнаружили тело солдата ЦАХАЛ, погибшего в 2014 году

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила в секторе Газа тело погибшего в 2014 году солдата Орона Шауля. Все это время движение ХАМАС удерживало его труп, сообщает ТАСС .

Шауль погиб 20 июля 2014 года во время операции «Нерушимая скала». Его тело было найдено в секторе Газа и уже доставлено в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что возвращение тела состоялось как раз перед вступлением в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

«Мы продолжим действовать для возвращения всех наших похищенных, как живых, так и павших», — заявил Нетаньяху.

Позже премьер-министр Израиля заявил, что ЦАХАЛ не начнет останавливать огонь в секторе Газа до момента, пока радикальное движение ХАМАС не передаст список освобожденных заложников.