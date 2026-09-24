Волонтеры Одинцовского округа помогли провести мероприятия летом и в сентябре

В июле одинцовские добровольцы помогали проводить Чеховский фестиваль в Звенигороде: встречали гостей и обеспечивали работу площадок. Они также приняли участие в фестивале к шестилетию движения «Волонтеры Подмосковья», где встретились с единомышленниками и обменялись опытом.

В августе волонтеры помогали проводить занятия в детском лагере «Караллово», где участники развивали спортивные навыки и учились работать в команде. Добровольцы также встретились с ветеранами специальной военной операции, чтобы узнать о современных беспилотных летательных аппаратах и опыте их применения. Перед Днем Государственного флага Российской Федерации они вручали жителям трехцветные ленты и рассказывали о значении флага.

В сентябре одинцовские волонтеры посетили III Международный конгресс и выставку «ТЕХНОЛОГИИ», помогли провести 55-й «Арбузный кросс» и оказывали организационную поддержку на избирательных участках округа.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.