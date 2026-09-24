В Шатуре в сентябре завершают подготовку коммунальных сетей к зиме

Коммунальные службы завершают подготовку муниципального округа Шатура к отопительному сезону. Пробные топки начались 15 сентября, а подачу тепла планируют начать в конце сентября — начале октября с учетом погоды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе подготовили 39 источников теплоснабжения и 176,6 км тепловых сетей. Гидравлические испытания прошли при участии ГКУ МО «МОС АВС». Специалисты наладили, проверили и отремонтировали котлы, центральные тепловые пункты, насосное и теплообменное оборудование. По проекту «Цифровая котельная» оценку прошли 53 организации — все получили индекс «готов». По словам главы округа Николая Прилуцкого, работы направлены на надежное снабжение жителей ресурсами и быстрое устранение возможных аварий.

За лето заменили 46 участков теплосетей общей протяженностью 4,459 км. Сеть реконструировали в поселке Мишеронский, участки в Шатуре модернизировали на улицах Жарова и Энергетиков, а также на проспекте Ильича. В жилых домах заменили 2,2 км сетей холодного водоснабжения и 2,0 км сетей отопления, установили 163 задвижки и крана, 925 светильников. Отремонтировали более 1,3 тыс. кв. м мягкой и 160 кв. м скатной кровли, а также 95 кв. м фасадов.

К зиме подготовили 71 водозаборный узел, 258,9 км водопроводных, 217,1 км канализационных сетей и 900 км газопроводов. Профилактические работы провели на 653 объектах электросетевого хозяйства. В восьми населенных пунктах строят блочно-модульные котельные, еще в трех устанавливают котлы наружного размещения.

Аварийные службы укомплектованы, создан запас материалов и оборудования, заключены договоры на поставку топлива и проведены противоаварийные тренировки. Баками запаса воды оснастили 18 источников тепла в 16 населенных пунктах, резервными источниками электропитания — 14 объектов.

«Пробные топки на источниках теплоснабжения округа начались с 15 сентября. Наружные тепловые сети заполнены и находятся под давлением», — сообщил Прилуцкий.

Отопление включат при устойчивом снижении среднесуточной температуры. По вопросам после начала сезона жители смогут обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 или в управляющую компанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.