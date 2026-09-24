В Видном заменили две аварийные задвижки водовода перед зимой 2026–2027 годов

Специалисты МУП «Видновское ПТО ГХ» ПС Водоканал заменили в Видном две аварийные задвижки на отводящих линиях центрального водовода при подготовке к сезону 2026–2027 годов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Видном заменили две аварийные задвижки диаметром 300 мм на отводящих линиях центрального водовода диаметром 900 мм. Эта магистраль обеспечивает холодное водоснабжение города. Старые задвижки находились в аварийном состоянии и могли стать причиной серьезных сбоев.

«Замена задвижек — важный шаг в повышении надежности водоснабжения города. Теперь при возникновении нештатных ситуаций на сетях мы сможем минимизировать зону отключения и сократить количество домов, которые остаются без воды. Работы выполнены в рамках плановых мероприятий по подготовке к отопительному сезону», — отметил генеральный директор МУП «Видновское ПТО ГХ» Андрей Колесников.

Новые запорные механизмы рассчитаны на длительный срок службы и устойчивы к перепадам давления. Предприятие также планирует заменить устаревшее оборудование на сетях водоснабжения и водоотведения, чтобы повысить надежность коммунальной инфраструктуры и качество услуг для жителей.

В 2026 году в Ленинском округе реконструируют шесть тепловых пунктов и капитально ремонтируют 13 участков тепловых сетей. Работы на шести участках уже завершены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.