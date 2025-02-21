В пригороде Тель-Авива прогремели взрывы

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В результате взрывов, которые прогремели в пустых автобусах в пригороде Тель-Авива, никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Ynet.

Отмечается, что 2 взрыва прогремели на автобусной стоянке в тель-авивском пригороде Бат-Яме, а третий взрыв прогремел вскоре после этого в другом депо в центре Бат-Яма.

Власти подозревают, что это был неудавшийся теракт.

Кроме того, 2 несработавших взрывных устройств были обнаружены в двух других автобусах.

Как пишет Times of Israel, все 5 взрывных устройств были оснащены таймерами.

Ранее сообщалось, что вечером в четверг 3 автобуса взорвались в пригороде израильского Тель-Авива. По предварительной информации, в общественном транспорте были заложены бомбы.