Клуб «Дорогами Побед» открыл новый сезон в Электростали 23 сентября

Клуб «Дорогами Побед» открыл новый сезон 23 сентября в Центре культуры «Досуг» в Электростали. Его основал в 2000 году участник Великой Отечественной войны Владислав Леонтьевич Инжечик. Главное направление работы клуба — патриотическое воспитание молодежи.

На встречу пришли бывшие узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, ветераны специальной военной операции, представители «Боевого братства» и городского совета ветеранов. Глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов поприветствовал гостей. Также на мероприятии наградили победителей молодежного туристского слета.

Клуб отмечен дипломом Общероссийского конкурса социальных проектов «Наши родители» в номинации «Активная жизнь». В 2016 году он победил в премии губернатора «Наше Подмосковье» в номинации «Наследники Победы», а в 2021 году стал лауреатом премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен» в категории «Место перемен».

«Уверен, что клуб продолжит свою важную работу и в новом сезоне, сохраняя преемственность поколений и укрепляя связь между ветеранами и молодежью города. Благодарю организаторов, ветеранов и всех участников за значимую и содержательную встречу», — отметил Филипп Ефанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.