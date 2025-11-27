сегодня в 23:45

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что ограничения введены из соображений безопасности.

Во время их действия аэропорт не будет принимать и выпускать воздушные судна.

Ограничение на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи ввели утром 27 ноября. Причина не называлась.

Еще утром 27 ноября ограничение на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги. Причину тоже не называли.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.