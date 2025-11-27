В аэропорту Волгограда введены временные ограничения
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что ограничения введены из соображений безопасности.
Во время их действия аэропорт не будет принимать и выпускать воздушные судна.
Ограничение на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи ввели утром 27 ноября. Причина не называлась.
Еще утром 27 ноября ограничение на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги. Причину тоже не называли.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.