Никаких преимуществ по вере: Милонов раскритиковал клиники Muslim Friendly в РФ

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в разговоре с « Подъемом » раскритиковал идею выдачи сертификатов Muslim Friendly для медицинских учреждений в РФ. Роскачество до этого заявило о появлении соответствующего стандарта для клиник, массажных салонов, санаториев и медицинских центров.

По задумке, решение о том, получать сертификат или нет, организации смогут принимать сами. Лицензия выдается учреждениям, которые имеют определенные места для намаза, создают условия для омовения, предоставляют халяльное меню. Также учитывается соблюдение определенных норм общения с пациентами-мусульманами. Новость о сертификации вызвала бурную реакцию в Сети.

Милонов допустил, что подобный стандарт может привести к появлению дискриминации и унижению немусульман. Россия и ее институты власти функционируют в условиях христианской западной светскости. В рамках нее люди не получают преимуществ из-за принадлежности к определенной вере или религии.

«Если некие граждане желают получать особые условия за счет прав других людей, то это можно квалифицировать, как форму экстремизма или, как минимум, унижение иных категорий людей, не соответствующих этим мнимым критериям», — выразил мнение Милонов.

Он высказался против подобной инициативы.

В Роскачестве отмечали, что появление сертификации Muslim Friendly позволит экспортировать больше медицинских услуг. Ожидается, что они будут популярны у людей из государств СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

