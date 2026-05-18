В Клину 17 мая провели турнир по карате с участием 150 детей

Турнир по карате прошел 17 мая в ФОК «Триумф» в городском округе Клин. В третьем этапе соревнований приняли участие более 150 спортсменов от четырех лет и старше, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Состязания стали частью ежегодной серии стартов, которую проводит филиал «Лидер карате». Главная задача турниров — дать детям соревновательный опыт и помочь им привыкнуть к атмосфере выступлений. Заключительный этап серии запланирован на ноябрь.

«Проведение данных турниров необходимо для мотивирования юных спортсменов. Чтобы они понимали, для чего готовятся и стараются на тренировках, чтобы получали заслуженные награды за свой труд», — рассказала директор филиала «Лидер каратэ» КСШОР «Клин спортивный» Олеся Сабадаш.

Соревнования проходят по правилам Всемирной федерации карате. Участники выступили в дисциплинах ката и кумитэ. В ката спортсмены демонстрируют технику боя с воображаемым соперником по заданной схеме — судьи оценивают точность, силу, скорость и «ощущение боя». В кумитэ проходят реальные поединки, где важны техника, тактика и быстрота реакции. Оба направления являются ключевыми элементами подготовки каратистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.