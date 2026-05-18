В Балашихе для участников СВО предусмотрено 77 различных видов помощи

Одной из центральных тем на форуме «Доверие», организованном «Единой Россией» в Балашихе, стала поддержка бойцов СВО и их родных. Для участников специальной военной операции в городском округе Балашиха предусмотрено 77 различных видов помощи, сообщила пресс-служба админстрации муниципалитета.

В городском округе налажена планомерная работа по оказанию помощи участникам спецоперации и их семьям. На передовую систематически доставляют гуманитарные грузы, дети из школ готовят для военнослужащих послания, местные жители активно включаются в благотворительные акции, городские предприятия поставляют технику и нужное оснащение, а волонтеры ежедневно трудятся в пунктах приема помощи.

Поддержку получают не только действующие бойцы, но и те, кто уже вернулся с фронта, а также их семьи. Им доступны 77 мер поддержки как федерального, так и регионального уровня.

«Особое внимание — детям: мы обеспечили их бесплатным горячим питанием в школах, сделали бесплатными кружки, секции и продленку. Уже не первый год дети наших бойцов отдыхают в лагере „Литвиново“ в Наро-Фоминске. В этом году, помимо „Литвиново“, ребята смогут бесплатно отдохнуть также в „Левково“ в Пушкино и в лагере „Имени 28 героев-панфиловцев“ в Волоколамске. Всего в этом году смогут отдохнуть 6 тысяч детей», — поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Балашихе уже более года функционирует отделение Ассоциации ветеранов СВО. Только за последние полгода в эту организацию вступили свыше 200 бойцов. Ключевая цель ассоциации — помочь ветеранам боевых действий вернуться к обычной мирной жизни.

«Спортивная адаптация — одно из важных направлений нашей работы. Мы создали собственную футбольную команду, ребята уже участвуют в соревнованиях и готовятся выйти на городской и региональный уровни. Только спортивных мероприятий за последние полгода у нас прошло более 50. Также члены Ассоциации принимают участие в физкультурных фестивалях среди ветеранов боевых действий по фиджитал-спорту, тактической стрельбе, настольному теннису и другим дисциплинам. Регулярно завоевывают призовые места», — рассказал Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

Важнейшим направлением остается работа с подрастающим поколением. Совместно с учебными заведениями ветераны организуют «Уроки мужества», тематические встречи и круглые столы. Бывшие участники спецоперации рассказывают молодежи о своей службе и воспитании патриотизма.

Ассоциация также оказывает содействие семьям бойцов СВО в вопросах получения льгот, оформления выплат и поиска работы для ветеранов.

«Первое и самое востребованное — это трудоустройство ветеранов. Также люди обращаются за помощью по льготам и мерам поддержки, потому что изменений очень много, и не всегда просто разобраться, что положено на федеральном и региональном уровнях. Для семей это вопросы поиска без вести пропавших, оформления выплат и организации летнего отдыха детей», — пояснил Иван Клещерев.

Помимо этого, при участии крупных предприятий Балашихи для ветеранов СВО и их семей регулярно проводят экскурсии и встречи с потенциальными работодателями. Бойцам рассказывают о вариантах трудоустройства и возможностях профессиональной переподготовки.

«Очень важно, что помощь участникам СВО сегодня стала по-настоящему народной. Школьники пишут письма бойцам, жители участвуют в гуманитарных акциях, предприятия помогают техникой и оборудованием, волонтеры ежедневно работают на пунктах сбора помощи», — подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

С полным списком мер поддержки участников СВО и информацией о том, как их получить, можно ознакомиться по ссылке.

Форум «Доверие» состоялся 15 мая в культурно-досуговом центре «Заря». В ходе этого мероприятия Игорь Брынцалов и Сергей Юров отчитались о результатах реализации Народной программы в округе за последние пять лет. Увидеть итоги работы можно на сайте естьрезультат.рф.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.