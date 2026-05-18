Минсельхоз Подмосковья рассказал, как выбрать ягоды

Сезон ягод стартовал в Подмосковье, и специалисты напомнили жителям правила выбора безопасной продукции. За первые четыре месяца 2026 года ветеринарные службы провели 5 748 исследований и сняли с продажи 68 кг некачественных ягод, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве рекомендуют покупать ягоды только на официальных рынках и ярмарках региона. Там продукцию проверяют специалисты государственной ветеринарной службы, которые контролируют ее соответствие установленным нормам.

Применялись органолептические, дозиметрические и радиометрические методы, а также нитратометрия. По итогам проверок с реализации сняли 68 кг ягод, не соответствующих требованиям безопасности.

При выборе ягод специалисты советуют обращать внимание на внешний вид плодов. Они должны быть целыми, без вмятин и признаков гниения, с равномерным естественным цветом. Свежие ягоды имеют легкий натуральный аромат, а резкий или химический запах может свидетельствовать о нарушениях хранения.

Плоды не должны быть слишком мягкими или чрезмерно твердыми. В упаковке не должно быть конденсата и следов сока. Предпочтение стоит отдавать сезонной продукции местного производства, которая не подвергается длительной транспортировке. Список ярмарок размещен на портале «Мой АПК».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.