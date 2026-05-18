Мособлгаз призвал жителей Подмосковья согласовывать земляные работы

Газовая служба Подмосковья напомнила жителям и организациям о необходимости получать разрешение перед началом земляных работ вблизи газопроводов. С начала 2026 года из-за механических повреждений сетей без газа оставались более тысячи квартир и 300 частных домов. , сообщает пресс-служба Мособлгаза

В Московской области проложено большое количество подземных коммуникаций, включая газораспределительные сети. Любые работы в грунте без согласования с газовой службой могут привести к аварии. Перед началом раскопок необходимо убедиться, что на участке отсутствует газопровод.

С начала года специалисты Мособлгаза устранили 252 механических повреждения газопроводов. В результате инцидентов временно отключались более 1 тыс. квартир и 300 частных домовладений. Газоснабжение уже восстановлено. В компании подчеркнули, что большинства аварий можно было избежать при соблюдении правил.

Для проведения работ в охранной зоне нужно заранее оформить письменное разрешение в районной эксплуатационной службе филиала АО «Мособлгаз». Не менее чем за три рабочих дня до начала работ необходимо уведомить местную службу и пригласить специалиста на место. Если газопровод находится рядом, запрещено использовать экскаваторы, отбойные молотки и другие ударные механизмы — допускается только ручная работа.

При повреждении трубы следует немедленно прекратить работы, отойти на безопасное расстояние и сообщить о происшествии по номеру 112. Несанкционированные действия могут привести к взрывоопасной ситуации и оставить без газа целый микрорайон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.