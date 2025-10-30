сегодня в 09:37

В аэропорту Грозный в Чечне сняли ограничения на полеты

В чеченском аэропорту Грозный сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Их ввели в 07:07, сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения на прием и выпуск самолетов сняли во Владикавказе, Магасе, Нижнекамске, Калуге и Ярославле.

В ночь с 29 на 30 октября над регионами РФ сбили 170 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа.

