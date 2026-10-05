Жителям Подмосковья рассказали, как разобраться в начислениях за ЖКУ не выходя из дома

Изменилась сумма к оплате, выполнен перерасчет, непонятен тариф? Жители Подмосковья могут проверить начисления за коммунальные услуги в платежном документе и в дистанционных сервисах МосОблЕИРЦ

Платежный документ

В квитанции указаны тарифы, объемы потребления, перерасчеты, задолженности/переплаты (при наличии) и итоговые суммы по каждой услуге.

Ниже напечатана важная информация. Если проводится перерасчет или корректировка платы, появляются информационные сообщения с пояснениями. При возникновении вопросов в первую очередь загляните в справочный блок квитанции. Возможно, ответ уже перед вами.

«Умная платежка»

Если нужна более подробная информация, поможет сервис «Умная платежка» в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» — раздел «Платежи».

Сервис покажет:

— детализированный расчет платы по каждой услуге;

— правила начислений — формулы расчета, нормативные документы, наглядные примеры;

— историю начислений — здесь же можно выбрать и посмотреть квитанцию за любой период, начиная с момента регистрации в личном кабинете.

Другие способы получить разъяснения

Веб-консультант — консультации по видеосвязи со специалистом расчетного центра из вашего округа в личном кабинете и приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Чат на сайте мособлеирц.рф — круглосуточная поддержка и мгновенный ответ без регистрации и ожидания. Баланс, тарифы, показания, поверка и замена счетчиков — все это решается в переписке. Если потребуются дополнения и уточнения, с 8:00 до 22:00 чат соединит с оператором.

Контактный центр по телефону 8 499 444-01-00 работает ежедневно с 8:00 до 22:00. Голосовой помощник поможет с ответами на типовые вопросы, а специалист разберется в более сложной ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.