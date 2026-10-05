В Жуковском завершили капремонт дошкольного отделения школы № 12

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 12 на улице Макаревского, 3а, в Жуковском завершен. Обновленный детский сад планируют открыть в четвертом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Жуковском завершили капитальный ремонт дошкольного отделения средней общеобразовательной школы № 12 на улице Макаревского, 3а. Пресс-служба регионального минстройкомплекса сообщила об этом в понедельник.

Работы выполнили в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

На площади 2515,6 кв. м строители провели внутреннюю отделку, обустроили входные группы, заменили все инженерные сети и сантехническое оборудование. В здании установили новые системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, обновили фасад и кровлю, модернизировали пищеблок. Для дошкольного отделения закупили новую мебель и оборудование.

На прилегающей территории обустроили детские игровые и спортивные площадки, проезды и тротуары. Открытие обновленного детского сада запланировано на четвертый квартал 2026 года.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.