Зинаида Пасюра из Вереи отметила 96-летие

Жительницу Вереи Зинаиду Михайловну Пасюру 3 октября поздравила с 96-летием и. о. начальника территориального управления Верея Ольга Абрамова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зинаида Михайловна Пасюра из Вереи отметила 96-летие. 3 октября ее поздравила и. о. начальника территориального управления Верея Ольга Абрамова.

Зинаида Михайловна — бывшая несовершеннолетняя узница Великой Отечественной войны. Ее юность пришлась на военные годы, когда ей пришлось пережить боль и потери.

Она начала трудиться в 13 лет, встав к станку в родной Верее. Работала на разных производствах, в том числе на швейной фабрике, внося своим трудом вклад в Победу.

Ольга Абрамова с уважением отозвалась о жизненном и трудовом пути именинницы и назвала ее примером несгибаемого характера. Она пожелала Зинаиде Михайловне крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы близких.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.