Терапевт Кирилл Остапенко начал работу в Зарайской больнице

Врач-терапевт Кирилл Остапенко с начала сентября 2026 года ведет прием в поликлиническом отделении Зарайской больницы и консультирует пациентов по вопросам льготных лекарств, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Кирилл Остапенко летом 2026 года окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова по специальности «Лечебное дело». После получения диплома он решил вернуться в родной город, чтобы помогать землякам. Сейчас терапевт ведет прием в кабинете дополнительного лекарственного обеспечения.

«К работе в Зарайской больнице я приступил по целевому направлению и в данный момент являюсь участником программы «Земский доктор». С 1 сентября этого года я провожу телемедицинские консультации по вопросам льготного лекарственного обеспечения», — рассказал Кирилл Остапенко.

По словам врача, такие консультации помогают пациентам оперативно получать помощь и поддержку в получении медикаментов.

Кирилл решил стать врачом еще в детстве, следуя примеру матери. Она много лет работает в стационаре Зарайской больницы.

«Хотел пойти по стопам матери и помогать людям. Это осознанный выбор, к которому я шел все годы обучения», — поделился врач.

Терапевт планирует продолжить профессиональное развитие и углубить знания в узких медицинских дисциплинах. В 2027 году он намерен поступить в ординатуру по специальности «Эндоскопия».

Записаться на продление льготного рецепта можно через инфомат в поликлинике или по единому номеру кол-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.