Госдеп США следит за сообщениями о подозрении на чуму в Иркутской области

Госдепартамент США отслеживает сообщения о смерти пациентки с подозрением на легочную чуму в Иркутской области. Многие детали остаются неподтвержденными, передает «Царьград» .

По данным NewsNation, Госдепартамент взаимодействует с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США и другими ведомствами. Представитель администрации Дональда Трампа сообщил Axios, что Белый дом оценивает варианты действий.

Умершая 28-летняя Дарья Шипилова работала в Иркутском противочумном институте. По данным The Irish Sun, она заболела после командировки на границе России и Монголии. Шелеховскую районную больницу, куда ее госпитализировали, закрыли на карантин.

Роспотребнадзор заявил, что у пациентки диагностировали «пневмонию неустановленной этиологии». Исследования не выявили микроорганизмов, связанных с ее работой. Аварий с патогенами в институте не фиксировали, коллеги на самочувствие не жаловались.

По данным The Irish Sun, врачи наблюдают 189 человек: 114 в одной больнице, 63 в другой и 12 в институте. Губернатор Игорь Кобзев отменил массовые мероприятия, но не назвал заболевание.

Эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС исключил распространение чумы в России. По данным Всемирной организации здравоохранения, легочная чума без лечения почти всегда смертельна, но ранняя антибиотикотерапия позволяет спасти значительную долю пациентов.

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