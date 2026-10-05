«Беззубая овца»: сын-алкоголик издевается над пожилой матерью в Норильске

В городе Норильске Красноярского края 80-летняя ветеран труда Татьяна оказалась в нечеловеческих условиях из-за домашнего террора со стороны собственного сына. О вопиющей ситуации в социальных сетях рассказала ее соседка Елена.

Пожилая женщина около 30 лет отдала работе на Крайнем Севере в рядах военизированной горноспасательной части (ВГСЧ), однако в преклонном возрасте осталась совершенно беззащитна. Ее сын систематически уходит в запои, во время которых устраивает погромы, крушит мебель, разбивает телефоны и силой забирает пенсию матери.

В квартире практически не осталось исправной бытовой техники — уничтожены плита, стиральная машина и холодильник. Из-за разбитого унитаза пенсионерка вынуждена справлять нужду в ведро.

Соседи смогли запечатлеть очередной приступ агрессии мужчины. Он в нетрезвом виде выставляет пожилую мать за дверь на лестничную площадку, обзывает ее матом, «беззубой овцой», сыплет угрозами. Соседи пытаются вступиться за пожилого человека, однако дебошир закрывает перед ними дверь.

В самом жилье царит полная разруха: ободранные стены в санузле, перевернутые конструкции и разбросанные по полу обломки вещей. Сама Татьяна со слезами показывает крошечную глухую каморку без окон. По ее словам, это единственное место в квартире с замком, где она часами прячется от сына, спасая свою жизнь.

Полицейские регулярно увозят агрессора в отделение, но после его возвращения насилие возобновляется. Женщина призналась, что измучена бесконечным страхом.

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