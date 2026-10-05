В Подмосковье 40 слушателей начали обучение в «Школе фермера»

Новый поток «Школы фермера» приступил к занятиям в Московской области 5 октября. Обучение проходят 40 человек, включая 12 ветеранов СВО и членов их семей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Образовательный проект Россельхозбанка и министерства сельского хозяйства России готовит слушателей по направлениям «Создание и управление сельской пекарней» и «Органическое животноводство». Среди участников — действующие аграрии, которые хотят повысить эффективность хозяйств, и те, кто только планирует начать работу в отрасли.

Программа реализуется на базе ФГБОУ «РИАМА» в Пушкинском городском округе. Курс длится 2,5 месяца и включает 150 часов теории и 100 часов практики на действующих предприятиях. По итогам обучения участники защитят бизнес-планы и получат дипломы государственного образца.

В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что в Подмосковье работает порядка 800 крестьянских (фермерских) хозяйств. «Школа фермера» помогает получить прикладные знания для запуска и развития рентабельного агробизнеса с учетом запросов рынка.

В Московской области проект проходит в 14-й раз. За предыдущие потоки подготовили более 400 специалистов для аграрного сектора региона. В 2026 году программа охватывает 73 региона страны, а число слушателей превысило 2,1 тыс. человек — это рекорд для проекта.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.