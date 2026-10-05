Татьяна Буланова помирилась с Анной Семенович

Татьяна Буланова после длительного молчания рассказала о примирении с Анной Семенович. Певица решила оставить обиды в прошлом, сообщает Общественная Служба Новостей .

Буланова призналась, что устала выяснять отношения. Она допустила, что посетит свадебную церемонию Семенович, если та пройдет в России.

«Анна скоро выходит замуж, ей сейчас не до скандалов. А я не могу очень долго злиться на тех, кого люблю. Она и в самом деле потрясающий человек, очень талантливый, и рядом с ней тоже заряжаешься энергией», — сказала Буланова.

Певица отвергла предположения некоторых представителей медиа о том, что конфликт был спланированным пиар-ходом.

«Не хочу возвращаться к этой теме, но все было реально, никто ни в какие игры не играл», — добавила Буланова.

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