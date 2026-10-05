Газовые участковые проведут 35 встреч на северо-западе Подмосковья

Газовые участковые проведут 35 встреч с жителями северо-запада Подмосковья и очно ответят на вопросы, связанные с газом, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Газовые участковые проведут 35 встреч с жителями северо-запада Подмосковья. На встречах можно будет задать любые вопросы, связанные с газом, и получить ответы в очном формате.

В перечне указаны Красногорская РЭС, обслуживающая Красногорск, Нахабинская РЭС — Красногорск и Истру, Химкинская РЭС — Химки, Сходненская РЭС — Солнечногорск, Катуаровская РЭС — Мытищи и Дмитровский округ.

Также в список вошли Дедовская РЭС в Истре, Дмитровская РЭС в Дмитровском округе, Дубненская РЭС в Дубне, Клинская РЭС в Клину, Солнечногорская РЭС в Солнечногорске и Талдомская РЭС в Талдомском округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.