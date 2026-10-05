Государство готово возмещать расходы на испытания инновационных лекарств
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Фармкомпании смогут вернуть затраты на клинические испытания после их успешного завершения. Механизм «кешбэк за успех» представили на форуме «Биопром» в Геленджике, сообщает «ФедералПресс».
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов 5 октября рассказал, что компенсация пока касается третьей фазы клинических испытаний. В перспективе государство может распространить механизм на первую и вторую фазы. Суммы могут достигать двух или двух с половиной миллиардов рублей за один препарат.
«„Долина смерти“ — так называют период, который располагается между доклиническими испытаниями и выходом препарата на рынок», — рассказали на форуме «Биопром».
Государство готово компенсировать расходы бизнеса на испытания инновационных лекарств, чтобы сократить этот период.
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