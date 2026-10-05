Стало известно, как пропускают транспорт на Крымском мосту

На Крымском мосту проверяют весь транспорт, а для отдельных категорий машин действуют ограничения. Перед поездкой важно уточнить тип автомобиля и правила перевозки багажа, сообщает «Крым 24» .

Правила изложены в материалах канала «Крымский мост: оперативная информация». При определении категории и типа машины сотрудники ориентируются на свидетельство о регистрации транспортного средства. На оборудованных площадках они досматривают транспорт, граждан и багаж.

Проезд разрешен эвакуаторам категории «Б» — легковым или легковым специальным автомобилям, которые перевозят на собственной платформе одно транспортное средство. Эвакуатор должен ехать без прицепа. Памятка запрещает перевозить на нем другие грузы и материальные объекты.

Если отдельные предметы превышают 60 × 70 см, автомобиль вместе с ними проверяют на специальном досмотровом комплексе. Остальной багаж, который укладывается в эти размеры, необходимо переложить на ленту интроскопа. Провоз бытовой техники, включая крупногабаритную — холодильники, микроволновки и другие приборы, — разрешен.

Чем меньше вещей и аккуратнее они уложены, тем проще подготовить машину к проверке. Перед поездкой следует свериться с актуальными сообщениями официальных источников.

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