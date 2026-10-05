В парках Воскресенска провели «Осеннюю классику»

Жители Воскресенска 3 октября посетили общеобластное мероприятие «Осенняя классика» в парке «Москворецкий» и парке усадьбы Кривякино. Для гостей подготовили семейные эстафеты, творческие занятия и музыкальную программу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

3 октября в парках Воскресенска прошло общеобластное мероприятие «Осенняя классика». Жители приходили целыми семьями и участвовали в сезонных активностях.

В парке «Москворецкий» семьи соревновались в эстафетах от дома культуры «Хорлово», пили горячий чай со сладостями и мастерили сувениры на мастер-классе «Осенний Ежик». Гости фотографировались в фотозоне «Уютные истории», оформленной пледами и сеном.

В парке усадьбы Кривякино прошли художественный пленэр, викторина о природе и мастер-классы от библиотеки № 3 и школы «Алгоритмика». Посетители рассматривали выставку рисунков, выбирали сувениры на ярмарке, слушали живую музыку и поэзию. Гости уносили домой поделки, сделанные своими руками, или отдыхали на скамейках с чашкой чая, любуясь золотой листвой.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.