Лидер ЛДПР Слуцкий предложил платить учителям 150% средней зарплаты за ставку

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отделить гарантированную оплату труда учителей от выплат за дополнительную работу. Он направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает Life.ru .

По инициативе ЛДПР учитель государственной или муниципальной школы должен получать за одну ставку не менее 150% средней зарплаты по региону. Выплаты за дополнительные часы, замены коллег и классное руководство партия предлагает начислять сверх этого минимума.

Слуцкий напомнил о данных сентябрьского форума ЛДПР «Проблемы образования»: средняя зарплата учителя в Москве составляет порядка 143 тысяч рублей, в Ивановской области — 45 тысяч. Эти суммы не показывают заработок за одну ставку и объем нагрузки.

«Предлагаемый подход позволит отделить гарантированную оплату основной педагогической работы от оплаты дополнительной нагрузки, обеспечить реальное увеличение дохода учителя при расширении объема выполняемой работы и создать более прозрачную систему оплаты труда. Уважаемая Татьяна Алексеевна, прошу Вас рассмотреть указанные предложения и направить позицию о возможности их реализации», — написал Слуцкий в письме Голиковой.

Ранее он попросил министра просвещения Сергея Кравцова раскрыть фактические зарплаты учителей за 2025 год и первые месяцы 2026 года, чтобы выяснить темпы роста доходов.

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