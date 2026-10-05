Врач-офтальмолог Крупчатникова назвала привычки, которые вредят зрению

Врач-офтальмолог Ольга Крупчатникова предупредила о вреде длительного напряжения глаз и сна в контактных линзах, сообщает Сургут Информ .

Главным фактором риска врач назвала постоянное напряжение глаз. Работа за монитором, использование смартфона и чтение заставляют часами смотреть вблизи. Без перерывов глаза не успевают отдохнуть.

Одно из последствий такой нагрузки — синдром сухого глаза. Крупчатникова посоветовала регулярно отводить взгляд от экрана и смотреть вдаль.

Контактные линзы требуют соблюдения правил ношения. По словам офтальмолога, многие нарушают их, пока не сталкиваются с последствиями. Отсутствие дискомфорта не означает, что привычка безопасна.

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