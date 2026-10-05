Екатерина Десятова рассказала, что мотивирует волонтеров в Подмосковье

По словам волонтера из городского округа Пушкинский Московской области Екатерины Десятовой, она чувствует, когда ее помощь действительно кому-то нужна. Она считает, что это чувство невозможно заменить чем-то другим.

Это дает понимание, что она не зря тратит свое время и силы. Появляется уверенность в собственных поступках.

Десятова отметила, что даже небольшие действия способны изменить чью-то жизнь к лучшему. Это вдохновляет не останавливаться и искать новые возможности помогать.

«Именно ради таких моментов многие и остаются в волонтерстве на долгие годы», — рассказала Десятова.

Как стать волонтером в Подмосковье

В настоящее время в Московской области действуют более 68 тысяч волонтеров, как сообщали в министерстве информации и молодежной политики региона. Добровольцы уже совершили свыше 13 тысяч добрых дел и приняли участие почти в 18 тысячах мероприятий. Адреса и контакты штабов «Волонтеров Подмосковья» доступны на официальном сайте движения.

Чтобы стать волонтером, достаточно заполнить анкету на сайте: указать ФИО, прикрепить фотографию, оставить контакты для связи и ссылки на соцсети. Также необходимо кратко рассказать о себе и объяснить, почему хочется помогать другим. Процедура регистрации простая и занимает минимум времени.

Участники движения получают ряд привилегий, включая страхование жизни, фирменный мерч и подарки, билеты на топовые мероприятия, благодарности и грамоты. Волонтеры также могут участвовать в грантовых конкурсах и премиях, что открывает дополнительные возможности для реализации их инициатив.

Более подробную информацию о деятельности волонтеров и условиях участия можно узнать в министерстве информации и молодежной политики Московской области. Развитие добровольческого движения остается одним из приоритетов региональной власти, которая активно поддерживает инициативы жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

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