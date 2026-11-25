Российские микрофинансовые организации нашли необычные способы обходить ограничения ЦБ: некоторые кредитные линии оформляются на срок более тысячи лет, а полная стоимость других займов искусственно занижается. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на главу департамента небанковского финансирования Банка России Илью Кочеткова.

По словам представителя регулятора, в III квартале 2026 года на займы с лимитом кредитования пришлось 69% выдач МФО. При этом у 75% таких лимитов полная стоимость кредита превышала 200% годовых. Кочетков отметил, что встречаются кредитные линии, оформленные на срок свыше тысячи лет.

Еще одна схема — искусственное снижение заявленной стоимости займа за счет плавающей ставки. Например, первые 100 дней она может составлять 292% годовых, а затем снижаться до 20%. В результате средняя полная стоимость кредита оказывается ниже 100%. По данным ЦБ, в первом полугодии 2026 года на такие займы пришлось 8% выдач МФО.

Регулятор также выявил случаи увеличения суммы и срока займа через дополнительные соглашения без пересчета показателя долговой нагрузки клиента.

С 1 апреля 2027 года ограничения для МФО ужесточатся: заемщикам разрешат иметь только один непогашенный заем с полной стоимостью кредита выше 100% годовых. Между погашением такого займа и оформлением следующего должно пройти не менее трех дней.

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