Фото - © Организаторы заседания Комиссии Совета Федерации по развитию креативных индустрий и НХП

сегодня в 16:06

Выездное заседание комиссии совета Федерации по развитию креативных индустрий и народных художественных промыслов прошло 24 ноября в селе Гжель на предприятии «Объединение «Гжель»». Участники обсудили кооперацию производителей и продвижение продукции, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Заседание комиссии совета Федерации по развитию креативных (творческих) индустрий и народных художественных промыслов провела ее глава, заместитель председателя совета Федерации Инна Святенко. Встреча состоялась 24 ноября на базе предприятия народных художественных промыслов «Объединение «Гжель»» в селе Гжель.

Участники обсудили развитие производственной и межотраслевой кооперации организаций народных художественных промыслов и креативных индустрий, а также новые методы продвижения и реализации продукции креативных индустрий.

В заседании участвовали заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх, заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

К обсуждению также присоединились генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Василий Швец, генеральный директор ООО «Объединение «Гжель»» Александр Чернышев, генеральный директор АО «Гжельский фарфоровый завод» Вера Коновалова и представители Агентства стратегических инициатив.

Инна Святенко подчеркнула, что Гжель служит примером того, как многовековые традиции становятся основой современного производства и экономического развития территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.