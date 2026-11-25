Кто такой Валерий Цвек, муж Анастасии Решетовой: биография, бизнес и чем занимается

Мужем Анастасии Решетовой стал 30-летний предприниматель Валерий Цвек, который занимается технологическим бизнесом и развитием платформы искусственного интеллекта FORS AI. До этого он работал в сфере вычислительной инфраструктуры и логистики. В ноябре 2026 года пара официально зарегистрировала брак в Подмосковье. Что известно о биографии Валерия Цвека, его бизнесе, образовании и личной жизни — в материале.

Кто такой Валерий Цвек: биография, образование

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Валерий Валерьевич Цвек родился 19 сентября 1996 года в Донецке. Он окончил Донецкий национальный технический университет по нефтегазовому направлению, а затем проходил управленческое обучение в London Business School. Эти сведения предприниматель приводил в интервью 1777.Ru.

По собственным словам Цвека, инженерное образование помогло ему сформировать системный подход к предпринимательству. В бизнесе он работал с вычислительной инфраструктурой, логистикой и технологическими решениями для компаний.

Чем занимается Валерий Цвек: бизнес, IT-проекты и FORS AI

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Валерий Цвек — основатель платформы FORS AI, которая специализируется на внедрении искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Проект помогает интегрировать языковые модели с корпоративными данными, внутренними системами и регламентами организаций. Об этом предприниматель рассказывал в интервью 1777.Ru.

До развития FORS AI Цвек занимался другими предпринимательскими проектами. В 2017 году он вместе с партнером запустил FinancePlus — вычислительную площадку в Швейцарии для работы с цифровыми активами. По словам бизнесмена, проект впоследствии продали институциональному инвестору.

Еще одним направлением стала логистика. В интервью Цвек упоминал компанию ELC Logistics, занимающуюся морскими и сухопутными контейнерными перевозками. Также предприниматель рассказывал об участии в инфраструктурных проектах, в том числе связанных со строительством и модернизацией медицинских объектов.

Подробнее о профессиональном пути бизнесмена можно прочитать в интервью 1777.Ru.

Валерий Цвек и Анастасия Решетова: отношения, свадьба и личная жизнь

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19 ноября 2026 года Анастасия Решетова вышла замуж за Валерия Цвека. Регистрация брака состоялась в Барвиха Luxury Village. Об этом сообщило издание StarHit.

На следующий день модель опубликовала фотографии с церемонии в социальных сетях. На снимках она появилась в белом платье, а рядом с молодоженами был сын Решетовой Ратмир.

При этом Анастасия не стала подробно раскрывать личность супруга и на свадебных снимках практически не показывала его лицо.

Валерий Цвек предпочитает не вести публичную жизнь. Подробности о его отношениях с моделью, семье и личных увлечениях в открытых источниках представлены ограниченно. Основная часть публикаций о предпринимателе посвящена его бизнес-проектам и технологической деятельности.