Оказался дезертиром: расчленителя трех женщин задержали под Нижним Новгородом

В Нижнем Новгороде сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, подозреваемого в совершении жестокого тройного убийства. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Инспекторы остановили грузовой автомобиль для проверки документов. При осмотре кузова полицейские обратили внимание на множество вещей. Там находились чемоданы, рюкзаки, хозяйственные сумки и пакеты.

Сидящий за рулем мужчина пояснил, что весь груз принадлежит его пассажиру. В этот момент попутчик сильно занервничал и бросился бежать от сотрудников полиции. Однако был оперативно настигнут и задержан.

При досмотре багажа пассажира опасения подтвердились. Внутри были обнаружены останки людей.

Задержанный сразу дал признательные показания, заявив, что расправился с тремя женщинами: своей сожительницей, чье тело спрятал в подвале частного дома, а также двумя ее родственницами. Их трупы он расчленил и попытался вывезти.

На обнародованных оперативных кадрах ведомства запечатлен детальный процесс осмотра грузовика экспертами-криминалистами и оперативниками. В полупустом крытом кузове среди свернутого белого поролонового матраса, старого кресла, дорожных чемоданов на колесиках и спортивных сумок находились плотно завязанные пакеты. Специалисты в перчатках выгрузили предметы на траву у обочины. Также на видео показан и сам задержанный мужчина, сидящий в кабинете следователя при ознакомлении с протоколом процессуальных действий.

Детали случившегося

Кровавая расправа произошла несколькими днями ранее, уточняет Telegram-канал «112». 3 октября в поселке Неклюдово в Нижегородской области в ходе конфликта мужчина, предположительно, нанес своей сожительнице несколько ударов монтировкой по голове, от которых она скончалась. После этого злоумышленник поехал в Нижний Новгород к матери и дочери убитой и рассказал им о случившемся. Когда женщины собрались обратиться в полицию, он, предположительно, забил монтировкой и их.

Чтобы замести следы, мужчина расчленил тела жертв, упаковал останки в пакеты и арендовал грузовую «Газель», планируя закопать их в лесу. Днем 5 октября фургон остановили сотрудники ГИБДД на посту ДПС «Мещерский».

Также выяснилось, что ранее задержанный, предположительно, самовольно покинул воинскую часть и скрывался от правоохранительных органов. Свою вину в убийствах он признал частично, следствие уже ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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