Топливо и транспорт дорожают быстрее средних зарплат в России

Рост расходов на бензин, проезд и услуги может опережать прибавку к зарплате. Средняя инфляция не отражает изменения стоимости привычной корзины каждой семьи, сообщает АБН24 .

По данным Росстата, средняя начисленная зарплата в июле 2026 года достигла 109 524 рублей, увеличившись за год на 9,5%. Годовая инфляция на конец сентября составила 6,26%.

«Само по себе повышение зарплаты еще не означает, что человек стал обеспеченнее. Важно не только количество получаемых денег, но и то, сколько товаров и услуг на них можно приобрести. Если зарплата выросла на 10%, а привычные расходы семьи за тот же период увеличились на 15%, фактически ее покупательная способность снизилась: номинально денег стало больше, но после оплаты обязательных расходов остается меньше свободных средств», — пояснила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

Основатель и управляющий партнер аналитической компании ДОВОД Никита Малов сравнил цены на 524 товара и услуги. С июля 2025-го по июль 2026 года 135 позиций подорожали более чем на 9,6% — таков годовой рост средней зарплаты в июне. Бензин АИ-92 прибавил 26,5%, дизель — 29,4%, месячный проездной — 36,1%.

Малов предложил выделить три-четыре крупнейшие статьи расходов, по чекам и квитанциям оценить их подорожание за год и сравнить его с ростом собственной зарплаты.

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