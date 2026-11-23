Обошлось без пострадавших.

На территорию предприятия оперативно прибыли экстренные службы.

Губернатор призвал жителей региона проявлять бдительность, не приближаться к упавшим фрагментам дронов и не прикасаться к ним. Кроме того, он напомнил о запрете на фото- и видеосъемку летательных аппаратов и работы систем ПВО с последующей публикацией материалов в интернете.

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