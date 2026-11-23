Промышленный объект в Пермском крае получил повреждения при атаке дронов ВСУ
Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости
В Пермском крае средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражали атаку украинских дронов. В результате налета повреждения получил промышленный объект, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
Обошлось без пострадавших.
На территорию предприятия оперативно прибыли экстренные службы.
Губернатор призвал жителей региона проявлять бдительность, не приближаться к упавшим фрагментам дронов и не прикасаться к ним. Кроме того, он напомнил о запрете на фото- и видеосъемку летательных аппаратов и работы систем ПВО с последующей публикацией материалов в интернете.
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