Компания «Тексел», являющаяся резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», запустила учебную лабораторию на базе Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно». Студенты ИТ-специальностей получили возможность на практике осваивать современные технологии — от трехмерного сканирования до разработки цифровых аватаров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, город последовательно наращивает кадровый потенциал в промышленной сфере в соответствии с задачами, поставленными мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Совместные лаборатории и проектная практика позволяют студентам с первых курсов осваивать реальные навыки, востребованные в цифровой экономике. Такой подход формирует пул специалистов, готовых сразу включаться в индустриальные задачи. Партнерство строится вокруг инновационных направлений: компьютерного зрения, искусственного интеллекта и 3D-сканирования», — отметил Максим Ликсутов.

Сегодня на производственной практике в компании задействованы 39 студентов колледжа. Работая в командах, они участвуют в реальных проектах: осваивают языки программирования и инструменты на основе ИИ, учатся писать код, занимаются разработкой веб-сервисов.

Как отметил заместитель директора колледжа «Царицыно» Николай Сутормин, сотрудничество с профильными компаниями позволяет студентам погружаться в реальные производственные процессы и знакомиться с передовыми технологиями.

«Ребята непосредственно включаются в живые процессы разработки и видят, как их навыки применяются в реальном бизнесе», — рассказал Сутормин.

Развитием ОЭЗ «Технополис Москва» занимается Департамент инвестиционной и промышленной политики столицы. В 2026 году особая экономическая зона отметит 20-летие. За это время проект прошел путь от стартовой площадки для инноваций до ключевого хаба отечественной промышленности и центра притяжения компаний, от которых зависит технологический суверенитет России. Сегодня на десяти площадках ОЭЗ общей площадью 430 га работают более 250 высокотехнологичных предприятий в таких стратегических сферах, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.

Москва продолжает создавать условия для высокотехнологичного бизнеса: благодаря городским решениям компании получают льготы и формируют современные рабочие места. Это способствует реализации национального проекта «Кадры», нацеленного на подготовку специалистов и обеспечение экономики страны квалифицированными сотрудниками.