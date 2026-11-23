Мошенники от имени коммунальных служб предлагают жителям Подмосковья передать показания счетчиков через поддельный бот и похищают личные данные, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Злоумышленники рассылают в популярных мессенджерах сообщения от имени управляющих компаний, ТСЖ или аварийных служб. Они угрожают отключением электричества и штрафом за непереданные показания счетчиков и предлагают перейти в бот, копирующий интерфейс госсервисов. Под видом проверки бот запрашивает ФИО, паспортные данные, СНИЛС, ИНН и телефон.

Получив данные, преступники присылают поддельное уведомление об их якобы перехвате мошенниками. Затем лжесотрудник требует код из СМС или реквизиты карты, чтобы «заблокировать» несуществующий кредит, и убеждает перевести деньги на «безопасный счет».

Для защиты от обмана следует не переходить по ссылкам и не скачивать файлы от посторонних, не открывать подозрительные боты и не вводить в них личные данные. Подозрительный чат нужно закрыть и удалить, а информацию — перепроверить по официальному телефону своей управляющей компании. Передавать показания следует только через официальные ресурсы.

Мингосуправления региона рекомендует предупредить родителей, бабушек и дедушек об этой схеме. Подробнее о кибербезопасности и цифровой грамотности можно узнать в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.