сегодня в 10:11

На улицу лучше не выходить: Подмосковье заметет 24 ноября

В Московской области с 12:00 24 ноября и до конца 25 ноября прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Ожидаются снегопады, метель и усиление ветра, сообщает РСЧС региона.

Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Из-за метели на трассах и улицах Московской области ожидается гололедица. Возможно образование снежных заносов.

Спасатели призывают жителей и автомобилистов соблюдать повышенную осторожность в непогоду. При возникновении нештатных ситуаций им рекомендуют незамедлительно обращаться за помощью по единому номеру экстренных служб 112.

Следить за оперативной обстановкой и экстренной информацией в регионе можно в канале «РСЧС Московская область» в МАКС.

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