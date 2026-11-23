Компании, специализирующиеся на сопровождении процедуры банкротства, начали массово привлекать актеров за 20–30 тыс. рублей, чтобы обходить ограничения на рекламу своих услуг через подставные блоги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

Нанятые исполнители в социальных сетях выдают себя за обычных граждан, которым якобы удалось полностью избавиться от непосильных кредитов. Они рассказывают про выдуманный «личный опыт» и зазывают аудиторию на бесплатные юридические консультации.

В Сети обнаружено свыше 50 подобных объявлений о поиске кандидатов в Москве, Ульяновске, Брянске, Мурманске, Рязани и ряде других городов. Заказчики выдают сотрудникам готовые сценарии, концепции роликов и варианты обложек. В соцсетях уже действуют десятки таких профилей.

В своих публикациях псевдоблогеры заявляют о 100%-й гарантии аннулирования задолженностей. Однако, как пояснила юрист по банкротству Елена Королева, окончательный вердикт выносит исключительно суд. Заранее гарантировать освобождение от долгов невозможно. На практике под громкими обещаниями фирмы обычно подразумевают лишь возврат оплаты за собственные юридические услуги в случае неудачи.

За распространение недостоверной рекламы к ответственности могут привлечь как самого блогера, так и компанию-заказчика. При выявлении признаков мошенничества участникам схемы грозит уже уголовное преследование.

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