В Алматы около 90 человек ищут туриста из Южной Кореи, пропавшего на «Шымбулаке»

В Алматы с 29 сентября продолжаются поиски 71-летнего гражданина Южной Кореи. Он поднялся на «Шымбулак», решил спускаться один и не вернулся в гостиницу. В операции участвуют около 90 человек, сообщает «Царьград» .

Мужчина 1953 года рождения 28 сентября поднялся по канатной дороге «Шымбулак» в составе группы. Он предупредил спутников, что дальше пойдет самостоятельно. На следующий день сообщение о его исчезновении поступило на номер 112.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) начало поиски 29 сентября, а городской департамент ведомства развернул оперативный штаб. В операции задействованы 10 единиц техники, 3 кинологических расчета, 7 беспилотников и авиация. Спасателям помогают сотрудники Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы, полицейские, волонтеры и представители местных исполнительных органов.

Вертолет «Казавиаспас» обследовал маршруты в районе Левого Талгара, ледника Богдановича и соседних ущелий в сторону пиков и перевалов. Пешие группы с дронами проверяют тропы, склоны и труднодоступные места. Спасатели также изучают записи камер и опрашивают туристов.

По данным МЧС, поиски идут круглосуточно с учетом сложного рельефа и высоты. Участники последовательно обследуют территорию, ведомство постоянно контролирует ход операции.

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