«Обнулился»: психолог объяснила разрыв Илона Маска с матерью четверых его детей

Шивон Зилис, топ-менеджер Neuralink и мать четверых детей Маска, заявила о внезапном разрыве. Незадолго до этого они признавались друг другу в любви. В переписке от 24 сентября Маск обсуждал возможность взять ее на ужин с председателем КНР Си Цзиньпином. Зилис надеется сохранить дружбу и вместе воспитывать детей.

Абравитова предположила, что прежние отношения перестали соответствовать новым целям Маска, а решение он принял задолго до разговора с партнершей.

«Обычно, когда принято решение, что человек все перерос и ему нужно сделать шаг вперед и вверх, то в „мусорную корзинку“ идет и семья, и дети, а иногда даже и родители», — сказала психолог.

Среди возможных причин она назвала новые отношения и деловые перспективы, включая предложения китайских представителей. Сведений о таких планах или их связи с разрывом нет.

«Версий на самом деле огромное количество, потому что заглянуть внутрь этой „кастрюльки“, закрытой крышкой, мы не можем. Как говорят в народе, чужая душа — потемки», — отметила Абравитова.

Основную версию специалист сформулировала так: «Он обнулился».

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