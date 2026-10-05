Психолог из Королева дала три совета родственникам людей с зависимостью

Клинический психолог Юлия объяснила, что созависимый человек сосредоточен на управлении поведением близкого и часто забывает о собственных жизненно важных потребностях. Постепенно это может привести к депрессии, плаксивости, раздражительности, агрессивности, нарушениям сна и аппетита.

«Первое, что я советую сделать родственникам человека, страдающего зависимостью, это провести черту между своей и чужой жизнью. Признайте, что вы не несете ответственности за выборы, эмоции и исцеление других людей. Поймите и примите: вы не в силах изменить или проконтролировать другого человека», — пояснила психолог.

Второй совет — уделить внимание собственному здоровью: восстановить режим сна, регулярно питаться и выделять время на отдых. Пока человек погружен в чужие проблемы, его тело и психика могут оставаться без поддержки. Третья рекомендация — обратиться за психологической помощью к специалисту, если самостоятельно справиться не получается.

Юлия добавила, что чрезмерное погружение в проблемы родственника вредит и самому человеку с зависимостью. Гиперопека лишает его мотивации к переменам, поскольку ответственность за его жизнь берут на себя близкие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.