В Одинцове проведут мероприятие «Ребенок — пассажир, пешеход»

Профилактическое мероприятие «Ребенок — пассажир, пешеход» пройдет с 5 по 11 октября в Одинцовском округе. Оно направлено на снижение числа ДТП с участием детей и подростков и профилактику детского дорожного травматизма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Госавтоинспекция с 5 по 11 октября проведет в Одинцовском округе профилактическое мероприятие «Ребенок — пассажир, пешеход».

Сотрудники будут выявлять нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними пешеходами. Также они проверят водителей, которые перевозят детей без детских удерживающих устройств и штатных ремней безопасности.

В Одинцовской Госавтоинспекции отметили, что причинами детского травматизма на дорогах становятся беспечность детей и родителей, несоблюдение правил дорожного движения и недисциплинированность водителей. Участников движения призвали соблюдать правила и подавать детям личный пример безопасного поведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.