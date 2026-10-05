В Подольске провели турнир по рукопашному бою к 25-летию клуба «Факел»

Военно-спортивный клуб «Факел» отметил 25-летие открытыми соревнованиями по рукопашному бою 3 октября в Подольске. Турнир собрал около 100 спортсменов от 10 до 17 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли в спортивном комплексе «Труд» («Спорт-Сервис»). За победу боролись четыре команды: подольские клубы «Факел» и «Патриот», «Южный» из поселка Дубровицы и коллектив поселка Знамя Октября из Новой Москвы.

Клуб «Факел» основал в 2001 году десантник, ветеран боевых действий и сотрудник одноименного отряда специального назначения ФСИН России Владимир Быковский. За четверть века клуб подготовил сотни подростков. Помимо армейского рукопашного боя, воспитанники осваивают огневую, тактическую и высотную подготовку, дважды в год совершают парашютные прыжки.

Турнир посетили олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин, экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев, командир отряда специального назначения «Факел» Александр Семенов, ветераны спецподразделений и Воздушно-десантных войск.

«Турнир получился очень бодрым! Выступать в такую дату и перед такими почетными гостями — огромная честь и ответственность. Спасибо тренеру за подготовку и поддержку на татами», — отметил один из призеров Иван.

Большинство медалей завоевали подольчане. 12-летний Василий Синяков занял первое место в весовой категории до 36 кг и получил специальный приз «За лучшую технику».

Победителям и призерам вручили грамоты и медали, всем участникам — сладкие подарки.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.