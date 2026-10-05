Межмузейный выставочный проект «Образ русского архиерея» представят в Сергиево-Посадском музее-заповеднике

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике состоится открытие масштабного межмузейного выставочного проекта «Образ русского архиерея. От „Повести о белом клобуке“ до восстановления патриаршества». Организаторами проекта выступают три федеральных музея: Новгородский музей-заповедник, Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», Сергиево-Посадский музей-заповедник при участии Церковно-археологического кабинета Московской духовной академии. Выставочный проект приурочен к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили организаторы.

Выставка посвящена истории белого архиерейского клобука, одного из значимых символов русской церковной традиции. Проект прослеживает его судьбу от средневековой «Повести о белом клобуке» до восстановления патриаршества в России в 1917 году. Церковная традиция пришла на Русь из Византии после Крещения. Со временем в русской культуре сложились собственные особенности архиерейского облачения. Происхождение белого клобука объясняла созданная в Новгороде легендарная «Повесть о белом клобуке», утверждавшая его особое значение. После церковных реформ XVII века древняя традиция сохранялась на двух старейших русских кафедрах, в Новгороде и Ростове. В XVIII столетии, после упразднения патриаршества Петром I, белый клобук постепенно вышел из употребления. В 1917 году он вновь вошел в историю Русской православной церкви и стал отличительным знаком Патриарха Московского и всея Руси.

Центральными экспонатами выставки станут два редчайших белых клобука. Первый, относящийся к XIV веку, приписывается новгородскому архиепископу Василию Калике и хранится в собрании Новгородского музея-заповедника. Второй принадлежал митрополиту Ростовскому Ионе III. Созданный в XVII веке и расшитый золотом клобук входит в собрание Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль».

Сергиево-Посадский музей-заповедник предоставил на выставку несколько произведений, в том числе уникальную двустороннюю икону на холсте второй четверти XV в. с изображением вселенских и русских святителей.

В состав выставки включены произведения русской иконописи, архиерейские облачения, образцы древнерусского и византийского лицевого шитья, произведения финифти и другие памятники церковного искусства. Вместе они раскрывают развитие образа русского архиерея и показывают, как через облачение, художественные детали и символы выражалось представление о духовной власти.

Проект стартовал 13 апреля в Великом Новгороде. За два с половиной месяца выставку в Новгородском кремле посетили около 16 тысяч человек. С 16 июля по 21 сентября площадкой проекта был Ростовский кремль — выставку посетило около 15 тысяч человек. Завершающим этапом выставочного проекта стал Сергиев Посад, где выставка продлится до 6 декабря 2026 года.

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