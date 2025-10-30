Российские средства ПВО сбили 170 беспилотников над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 170 беспилотников ВСУ над регионами РФ за ночь. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

48 беспилотников ВСУ уничтожили над Брянской областью. 21 БПЛА ликвидировали над Воронежской.

16 дронов сбили над Нижегородской областью. 15 ликвидировали над Калужской областью.

14 БПЛА ВСУ уничтожили над Ростовской областью. 10 беспилотников сбили над Курской.

По девять БПЛА уничтожили над Тульской областью и Московским регионом. Шесть из них летели к столице.

По пять беспилотников ВСУ ликвидировали над Рязанской, Новгородской, Волгоградской областями. По четыре дрона сбили над Белгородской, Орловской и Крымом. Еще один БПЛА ликвидировали над Липецкой областью.

